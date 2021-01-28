Noterlerde nöbet sistemi bitti

Pandemi dolayısıyla nöbet usulü ile çalışan noterler, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak mesai günlerinde hizmet verebilecek.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Çorum’da hizmet veren üç noterin nöbet usulü çalışma sisteminin sonlanmasını ve mesai sistemine geçilmesini kararlaştırdı.

Meclisin noterler için aldığı karar şöyle: “27 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilimizde bulunan noterlik dairelerinin mesai günlerinde uygulanmakta olan çalışma saatlerinin 09:00-17:00 saatleri arası olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet edilerek uygulanmasına,

Hizmet sunumu yapan noterlik dairesi içerisinde işlem gerçekleştiren kişiler ile noterlik dairesi önünde işlem için sıra bekleyen kişiler arasında fiziki mesafenin sağlanmasına, noterlik önünde işlem yaptırmak için bekleyenlerin kalabalık oluşturmasının önlenmesine, işlem sürelerinin buna bağlı bekleme sürelerinin kısaltılabilmesi ve bekleyen kişi sayısının seyrekleştirebilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarının sağlanabilmesi için noterlik dairesi içinde ve dışında gerekli tüm tedbirlerin noterlik dairesi tarafından alınmasına, sürekli ve el dezenfektanı, maske kullanımına devam edilmesine, nöbet sistemi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonlandırılması ile mesai günlerinde üç noterin de hizmet vermesinin sağlanmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir.”