NTV’de Hitit Üniversitesi’ni anlattı

Sunuculuğunu Sadık Gültekin’in yaptığı, NTV ekranlarında canlı olarak yayınlanan “Doğru Tercih” programında Hitit Üniversitesi anlatıldı.

Aday öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen “Doğru Tercih” programına konuk olan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, üniversitemize dair bilgiler vererek öğrencilerimize sunulan imkanlar hakkında konuştu.

Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başarılı çalışma ve uygulamalara yönelik bilgiler veren Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi’nin 2017 yılında alt yapısını tamamlamasıyla birlikte ilk öğrencilerini kabul ettiğini ifade ederek “Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokolü doğrultusunda Eğitim ve Araştırma Hastanemizi birlikte kullanmaya başladık. 2017 yılında kabul ettiğimiz öğrencilerimiz şu an intörn oldular ve beyaz önlükleriyle hastanemizdeler. Bu yıl da inşallah ilk mezunlarımızı vereceğiz” dedi.

Prof. Dr. Baykam, Tıp Fakültesi’nde özenli ve donanımlı bir akademik kadronun var olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Öncelikle öğrencilerimiz çok memnun. Türkiye’deki birkaç diyabetik ayak merkezlerinden birine sahibiz. Gerçekten çok önemli, büyük şehirlerden sevkler alan, yapılanması geniş ve sürdürülebilirliği çok güzel olan bir kardiyak rehabilitasyon merkezimiz var. Bunlar akademik kadronun da bakış açısını gösteriyor ve bu bakış açısı öğrencilerimize yansıyor. Örneğin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı bağlamında İspanya’dan gelen iki doktora Hitit Üniversitesinde eğitim verdik ve iş birliği içerisindeyiz. Bu tip protokollerimiz anlaşmalarımız mevcut.”

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hitit Üniversitesi’nin URAP sıralamalarında 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 9. Sırada olduğunu belirten Prof. Dr. Baykam, şöyle devam etti:

“İşte bunları da daha farklı yükseltmek için farklılıklar yapmak gerekiyor. Çorum’un gelişmiş bir sanayi alt yapısı var. Geçtiğimiz yıl makine sanayisi de başta olmak üzere ihracat noktasında 700 milyon dolar gibi birçok şehrin üstünde bir ihracat potansiyeline sahip. Bu bağlamda Hitit Üniversitesi olarak makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşan tek üniversiteyiz ve bu konuda çok ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Akademik performansı ortaya koyacak projeler üretiyoruz. Ülkemizin ve özellikle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak araştırma-geliştirme ve ürün-geliştirme çalışmaları ile bunların ithal ikamesi taşıyanlarını önceleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı öğrencilerimize kadar yansıtıyor, bu yapılanmanın içinde öğrencilerimizin yer almasını mutlaka istiyoruz.”

Hitit Üniversitesi olarak sağlık, savunma ve gıda teknolojileri alanlarında hedeflerin belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Baykam, öğrencilerin de kendilerini bir çalışma alanı içerisinde bulduklarını ifade ederek “7+1 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajı da bizim bu kapsamdaki sanayi ile çok yakın ilişkimizin bir sonucu olarak, ilk andan itibaren gündemimizde oldu. Şu anda Mühendislik Fakültesi’nde belirli bölümlerde 7+1 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajı ve Meslek Yüksekokullarımızda 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modeli sürdürülüyor” dedi.

Programın son bölümünde üniversitedeki önemli çalışmalara değinen Prof. Dr. Baykam, Hitit Üniversitesi’nin Türkiye’de Europass Sertifika Eki verebilen 6 üniversiteden biri olduğunu vurgulayarak “Europass ile 4 alanda sertifika eki vermeye yetkilendirildik. Uluslararasılaşmayla ilgili ofisimiz çok ciddi çalışıyor. Özellikle kaliteli öğrencileri bünyemize katmaya çalışıyoruz. Antarktika’da bir projemiz var. Hitit Üniversitesinin bayrağını orada da dalgalandırıyoruz çok şükür. Sanayiyle olan yakın ilişkimiz, stajların da daha efektif olmasını sağlıyor. Topluma dokunmak önemli görevlerimizdendir. TÜBİTAK’tan proje desteği de alarak, ilin inanılmaz ilgi gösterdiği Anne Üniversitesi projesini hayata geçirdik” diye konuştu. (Haber Merkezi)