Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık olacak

Çorum Valiliği, YKS adaylarının kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin, 18 Haziran’da 07.00 -17.00, 19 Haziran’da 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, “2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek” denildi.