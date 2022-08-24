Nüfus Müdürlüğü’nden açıklama geldi

EROL TAŞKAN

Şehit eşi ile görevli memurun tartıştığı iddiasıyla ilgili yayınlanan haberler üzerine, Nüfus Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Merkez İlçe Nüfus Müdürü’nün konuya derhal müdahil olup, şehit eşinin işlemlerini kendi odasında tamamladığı ve tartıştığı iddia edilen memurla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “22.08.2022 tarihinde Çorum Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüze gelen bir şehit yakınımız ile görevli memurumuz arasında tartışma yaşandığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer almıştır. Merkez ilçe nüfus müdürü derhal olaya müdahil olmuş, şehit yakınımızı odasına alarak işlemini gerçekleştirmiş ve şehit yakınımız teşekkür ederek Müdürlüğümüzden ayrılmıştır. Konu ile ilgili olarak şehit yakınımızla tartıştığı iddia edilen memur hakkında Valilikçe gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”