Numan Kurtulmuş bugün Çorum’da

FATİH AKBAŞ

AK Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş bugün Çorum’a gelecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Atıf-Der işbirliğinde yapılacak olan “İlmî ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi Sempozyumu”na katılmak üzere Çorum’a gelecek olan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Çorum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek.

Anitta Otelde saat 16.00'da yapılacak olan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak olan Kurtulmuş daha sonra ise “İlmî ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi Sempozyumu” kapsamında saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek olan “İçtimai Yönüyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi” başlıklı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 19:35