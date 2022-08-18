Numan Kurtulmuş Çorum’da mola verdi

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Tokat’a giderken Çorum’da mola verdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ne misafir olan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve bazı parti yöneticileri ile bir süre sohbet etti.