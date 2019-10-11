Numan Kurtulmuş gençlere seslendi

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, “İddiası, iradesi ve sistem ahlakı olan bir millet olursak ancak bu şekilde ileriye doğru gidebiliriz” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konulu sunum yaptı.

‘HEDEFİMİZ SURİYE'NİN KUZEYİNDE BARIŞ PINARLARINI GÜRÜL GÜRÜL AKITMAK”

Sözlerine Barış Pınarı Harekâtına değinerek başlayan Numan Kurtulmuş, hedeflerinin barışı ve adaleti sağlamak olduğunu belirterek, “Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır, bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir” dedi.

Birilerinin Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediği için işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Her operasyonun bir amacı vardır, bu aziz ülke, aziz Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözü olmamıştır. Bugün de bu operasyonu mecburi olarak yaptığımız, asla Suriye'nin bir karış toprağında gözümüz olmadığını çok açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Dünyanın dört bir tarafından gelerek Orta Doğu coğrafyasında, Suriye'de, Irak'ta olanların, söyledikleri gibi oraya barış getirmek değil, bu zengin kaynaklı coğrafyada petrol kuyularının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir."

‘TERÖR KORİDORU OLUŞUMUNA ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ’

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini ve tamamına diz çöktüreceğini de vurgulayan Kurtulmuş, “Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecektir. Terör koridoru planını bir barış koridoruna dönüştürerek bu operasyondan başarı ile dönecektir. Birileri bu coğrafyayı parçalamak isterken Türkiye'nin hedefi Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE DAHA BÜYÜK BİR ÜLKE OLARAK TAŞIMAK’

Türkiye’yi geleceğe genç neslin taşıyacağını da ifade eden Kurtulmuş, gençlere nasihatlerde bulundu. Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını, büyük iddiaları olan bir ülke olduğunun altını çizen Kurtulmuş, “İster siyasetçi olalım, ister sanatçı ne olursak olalım büyük bir iddiamız, irademiz ve adanmışlık duygusuyla çalışmamız olmak durumundadır. Hedefimiz bu ülkeyi geleceğe daha büyük bir ülke olarak taşımaktır. Ana hedef budur” şeklinde konuştu.

Siyasetin ve toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu da söyleyen Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizim yaptığımız için siyasetin, akademinin ne iş yapıyorsak olalım bunun aslı üç şeydir. İddia, irade ve ahlak. Üç temel iddiamız var. Türkiye’yi yeniden büyük Türkiye olarak inşa etmek. Ekonomisinden sanayisine, kültürüne, üniversitelerinden sağlık hizmetlerine yeniden güçlü bir Türkiye olarak ayağa kaldıracağız. İkincisi haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yeni ve adil bir dünyanın kurulması için gayret sarf edeceğiz. Üçüncüsü ise dünyadaki bütün mazlumların öncüsü, sözcüsü olacağız. İddia sahibi olmak gençlere elzem olan bir şeydir. Her biriniz özgür iradenizle düşüncelere, hedeflere, inançlara uygun hareket edeceğiz. Üstün iradeye sahip olmak adanmışlık ruhu ile hareket etmeyi gerektirir. Önce ben değil “önce milletim” diyebilmek erdemi ve faziletidir. Millete hizmet yolunda adanmışlıkla hareket edeceğiz. Hepsinden öte bir dirençle hareket edeceğiz. İddia ve iradenin yanında bir de ahlak lazım. İddiası, iradesi ve sistem ahlakı olan bir millet olursak ancak bu şekilde ileriye doğru gidebiliriz.

‘BİR DAHA ASLA İMF’YE MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ’

Büyük Türkiye nedir. Büyük Türkiye’de Türkiye her alanda güçlü olmak mecburiyetinde. Öncelikle güçlü bir ekonomisi olması lazım. Bazılarının zihninde hala Türkiye’nin İMF’ye muhtaç olması gibi bir şey var. Türkiye bir daha asla İMF’nin kapısına gitmeyecek ve muhtaç olmayacak. Demokrasimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Herkesin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Türkiye’de bir takım azınlık, bir elit zümre millet adına karar edip milletin ne şekilde hareket edeceğine karar vermeyecek.

‘HALKIN MENFAATİNİ KENDİ MENFAATİNİZ ÖNÜNDE TUTUN’

Hepiniz birkaç sene sonra Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençler olacaksınız. Özellikle sizlere söylüyorum. Bunları asla unutmayın. Halkın menfaatini kişisel menfaatlerin önünde tutacağız. Kendimizi millete adayacağız.”

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 15:12