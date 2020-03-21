Nur Oto’dan virüse karşı koruma perdesi

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Nur Oto Dizayn, işyeri çalışanları ile vatandaşların birbirlerine yakın temasını kesmek için koruma perdesi geliştirdi.

Nurullah Müstet ile Ali Göçmen’in sahibi olduğu Nur Oto Dizayn tarafından koronavirüse karşı tedbir amacıyla Çorum’da bir eczaneye uygulanan çalışma hem eczane çalışanlarını hem de vatandaşları memnun etti.

Ülkemize de sıçrayan koronavirüse karşı özellikle eczaneler ve marketlerde uygulanabilecek koruyucu ve önlem amaçlı çalışma görenleri şaşırtsa da sağlık ve tedbir amaçlı uygulanan bu çalışmanın tüm işyerlerine örnek olması bekleniyor.