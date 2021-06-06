Nuran Arık yaşamını yitirdi

Çorumlu gazeteci Mehmet Fatih Uysal ve Mütercim Ahmet Salih Uysal’ın ablası eski Kuran Kursu Hocası Nuran Arık (60) vefat etti.

Eski İl Yazı İşleri Müdürü ve Bayat eski Belediye Başkanı merhum Muharrem Uysal'ın kızı, Çorum Belediyesi Eski SOM İşletme Müdürü merhum Hacı Necati Arık'ın gelini, merhum Faik Arık'ın eşi, Öğretmen Abdülhalik Kürşat Arık ve Öğretmen Mustafa Burak Arık'ın anneleri, Şükriye Yurtseven, Ahmet Salih Uysal ve Mehmet Fatih Uysal'ın kardeşleri Nuran Arık, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazının ardından Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Nuran Arık’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.