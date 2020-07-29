Nurettin Akay'ın katilleri aranıyor

Müge Anlı’da Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli Köyü’nde evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak öldürülen muhtar Nurettin Akay’ın katili aranıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugün yayınlanan Müge Anlı'da Nurettin Akay cinayeti yeniden gündeme geldi.

Akay’ın oğlu Mustafa Akay Müge Anlı'nın programına katılarak, babasının cinayet olayının aydınlatılmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 14:32