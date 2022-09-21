Nurettin Karaca’dan ‘İyi İnsan’ kitabı

MURAT ÇETİN

Gazetemiz köşe yazarı emekli banka müdürü Nurettin Karaca, ‘İyi İnsan’ isimli kitabını gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’a hediye etti. İki yıllık derin bir çalışmanın ürünü olarak, titizlikle kitabını hazırlayan Nurettin Karaca, “İyi insan olma modelini kaleme aldık” dedi.

Karaca kitabının çıkış noktası ve içeriği hakkında, “Çıkış noktam ülkemizin en büyük sorunlarından birisinin iyi insan olamamak ve iyi insan yetiştirmekteki eksikliklerimiz oldu. Bu anlamda her konu başlığının bir ayete dayandığı kitabımda iyi insan Allah’ın iyi kul tarifine uyan insandır düsturundan yola çıkıp iyi insan modelini kaleme aldık.” diye konuştu.

Gülnar Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitap, Gülnar Yayınlarının internet sitesi başta olmak üzere, kitap yurdu ve benzeri sitelerden temin etmenin yanı sıra, yazarın 0532 470 72 73 nolu irtibat numarasından da sipariş edilebilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 19:47