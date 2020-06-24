Nurettinbey Caddesi’nde güvenlik önlemleri artırıldı

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Son dönemde yaşanan asayiş olayları ile gündeme gelen Nurettinbey Caddesi’nde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Gazetemizin 18 Haziran 2020 tarihli nüshasında yer alan ‘Huzurumuz kaçtı’ başlıklı haber üzerine yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü’nün bölgedeki polis ekibi ve mahalle bekçisi sayısına takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Nurettinbey Caddesi’nde yaşanan silahla yaralama ve kurşunlama olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin Emniyet tarafından gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem yapıldığı da ifade edildi.