O avukat hakkında disiplin kovuşturması

Ankara Barosu'nca, Çorumlu akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'i savunan avukatı Vahit Bıçak hakkında, disiplin kovuşturması açılmasına karar verildi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan hemşehrimiz Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları sonrası Vahit Bıçak hakkında barolar ve Damar ailesi şikayette bulundu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Barosu da Bıçak hakkında avukatlık kanununun bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu, soruşturmayı tamamlayarak, Vahit Bıçak hakkında disiplin kovuşturması açılamasına karar verdi. Yönetim kurulunun kararında Bıçak'ın, davanın görüldüğü 27 Eylül 2019'da sosyal medya hesabından naklettiği bir başka kullanıcının kendisiyle ilgili mesajına dikkat çekilerek, bunun Avukatlık Kanunu'nun 'Reklam yasağı' başlıklı 55'inci maddesi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kuralları'nın "Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her türlü davranıştan çekinir" maddesi kapsamına girdiği kaydedildi.

Bıçak'ın yine sosyal medya hesabından 29 ve 30 Eylül 2019'da paylaştığı ve birinde "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerinin de bulunduğu mesajlar nakledildi. Mesajların TBB Meslek Kurallarının "Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır" maddelerine aykırı olduğu anlatıldı.

İDDİALAR KOVUŞTURMAYI GEREKTİRİR NİTELİKTE

Kararda Bıçak’ın baroya verdiği dilekçede, "Sosyal medya paylaşımlarının avukatlık disiplin mevzuatının hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunun bildirilmemesinin hukuka uymadığını, bu yüzden savunma hakkını kullanmasının mümkün olmadığını belirttiği aktarılarak, "Anılan paylaşımların, şikayet edilen avukatın yaptığı işi ön plana çıkarma, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı olduğu, bunun yanında Meslek Kurallarında ifadesini bulan avukatlık mesleğinin itibarını koruma, kamunun mesleğe inancını ve güvenini sağlama, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınma, iddia ve savunmanın hukuki yönüyle ilgili olma gereklerine de uygun düşmediği, dolayısıyla şikayet konusu iddiaların bütün halinde kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır" denildi. (Milliyet)

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 18:58