Oba’da gurbetçileri ağırladı

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt dışından Çorum’a gelen gurbetçileri Çorumlu Obası’nda ağırladı.

Farlı ülkelerden yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, Çorumlu Obası’nda hoşca vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz ay İtalya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Çorumlu gurbetçilerle bir araya geldiğini ve gurbetçilerle yaptığı sohbet sırasında böyle bir fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Gurbetçi buluşmalarını geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Binlerce kilometre uzakta, memleket hasreti yaşayan gurbetçi kardeşlerimizle bir araya geldik. İlkini bu akşam düzenlediğimiz buluşmanın her yıl düzenli olarak gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi

Gurbetçiler, Türk Halk Müziği dinletisi ile çeşitli aktiviteler ile eğlendi. Buluşmada gurbetçilere çeşitli ikramlar sunuldu.