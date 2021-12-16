Obruk Barajı’nda balık katliamı

FATİH AKBAŞ

Obruk Baraj gölüne kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlar balık katliamına neden oluyor.

Su içinden çıkartılamadığı için rastgele bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balık ölüyor. Barajda ağlara takıldıkları için ölen balık manzaralarıyla karşılaşan vatandaşlar ise tepkilerini dile getirdiler.

Karşılaştıkları vahim manzarayı anlatan vatandaşlar, “Kaçak avlanan avcıların kullandıkları ağlar su içinde takıldığı zaman kesip oraya bırakıyorlar. Buda çok sayıda küçük yada büyük balığın su içinde ölmesine neden oluyor. Yetkililer buna acil olarak önlem alıp balık katliamını önlemeliler.”diyerek soruna çözüm bulunmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 18:12