‘Ocağımıza ateş düştü’

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İdlib’de şehit düşen askerlerimizin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diledi.

“Üç ayların başladığı mübarek Regaip Kandili günü, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman Türk askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberler adeta yüreğimizi dağlamıştır.” diyen Şen, “Alçak saldırı sonrası şehit olan bütün kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştü. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için gecesini gündüzüne katan, ülkesi ve bayrağı adına canını ortaya koyan Türk askerlerimize yapılan alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve Milletimizin başı sağolsun.” dedi. (Haber Merkezi)