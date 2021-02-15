Ocak ayında konut satışları %43 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı konut satışı istatistik verilerine göre Çorum'da 2021 yılı Ocak ayında konut satış oranları bir yılda % 43,4 azalarak 382 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışlan 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. 382 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarını % 0.51 Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 635 konut satışı ve %9.4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda % 78,0 azalarak 67 olarak gerçekleşti. Çorum’da ipotekli konut satışlan sayısı 67 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,6 ile 30. sırada yer aldı.

Türkiye'de toplam konut satışlan içinde ipotekli satışların payı %15 2 olarak gerçekleşti. Ipotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve %21.8 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şımak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda % 14,9 azalarak 315 olarak gerçekleşti.

ÇORUM'DA 315 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum'da toplam konut satışlan içinde diğer satış türlerinin payı % 82,5 dir. Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlanndan % 0.5’lik pay alarak 40. sırada yer aldı. Diğer konut satışlannda İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve %18 9 pay ile ilk sıraya yerleşti Istanbul'daki toplam konut satışlar içinde diğer satışlann payı %82,9 oldu. Ankara 5 bin 375 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 291 konut satışı ile Izmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu

Çorum'da 382 konut satışının, 139'u ilk satış, 243'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ikinci el konut satışlan 2021 Ocak ayında bir onceki yılın aynı ayına göre %377 azalış göstererek 48 bin 319 oldu Çorum da ise 382 konut satışının 1390 (364) iik satış, 2430 ise (%63,6) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 15:09