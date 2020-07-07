Odasını kullandığı öğrencilere 400 Riyal bıraktı

FATİH BATTAR

Çorum’da İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’nda Suudi Arabistan’dan gelerek 14 gün boyunca karantinada kalan bir kişi yurttan ayrılırken, öğrencilere harçlık ve mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Okulların tatil edilmesiyle birlikte kalan eşyalarını almak için yurda gelen öğrenciler sürprizle karşılaştı. Odasını kullandığı öğrencilere 400 Riyal bırakan kişinin kim olduğu bilinmezken, 400 Riyal’ı yataklarında bulan öğrenciler hem şaşırdı hem de okudukları not ile duygulandı.

‘Sevgili gençler böyle bir yerde okumak bizlere nasip olmadı.’ diyerek sözlerine başlayan kişi; “İnşallah devlete, millete hayırlı insanlar olursunuz. Sizlere çam sakızı, çoban armağanı biraz harçlık bırakıyorum. Dualarınızda beni unutmayın inşallah. Tahminimce dört kardeş kalıyorsunuz Her birinize 100 Riyal bırakıyorum. Hakkınızı helal edin.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 11:57