Ödüllü fotoğraflar sergilendi

M. BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından yapılan “Çorum’un Doğal ve Kültürel Güzellikleri” fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergisi açıldı.

Sanat Sokağında gerçekleşen serginin açılışına İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ve bazı daire müdürleri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Doğal ve Kültürel Güzellikleri yarışmasına ulusal düzeyde 177 sanatçı katıldığını belirterek, “Kültürel aktiviteler, etkinlikler çok önemli. Şehirlerinde insanlar gibi hafızaları var. Bu hafızları diri tutmamız adına fotoğraf, resim sergileri çok önemli. Tarihe not düşmemiz gerekiyor. Bu anlamda en önemli sanatlardan bir tanesi de fotoğraf sanatıdır. Bu bağlamda yarışma düzenledik. 3 tane başarı ödülü, 3 tane mansiyon ödülü, 30 tane de sergileme ödülü verdik. Toplam 177 sanatçı ulusal düzeyde bu yarışmaya katıldı” dedi.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek Belediye Basın Birimi Sorumlusu Salih Karslıoğlu'ndan eserler hakkında bilgi aldılar.