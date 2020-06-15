Odun ateşinde pişen enfes lezzetler

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Ercan ve Fatih Şişli’nin yaptığı Mert Pide ikinci şubesi ile Çorum halkının hizmetine girdi.

Mert Pide, Çorum halkının odun ateşinde pişen enfes lezzetlere ilgisinden dolayı Ata Caddesi’ndeki şubesinden sonra ikinci şubesini Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi (Gülabibey Muhtarlığı) arkasında hizmete girdi.

25 yıldır pidecilik sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Mert Pide sahiplerinden Ercan Şişli, enfes pide çeşitlerine Çorum halkının yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Lezzetini odun ateşinden alan pideleri yiyen bir daha bırakamıyor. Odun ateşi lezzetinin yanı sıra hamuru ve pidenin içine konulan en taze ve en kaliteli malzemeleri ile Çorum halkının damak tadına hitap eden Mert Pide, hijyene de çok önem veriyor.

Koronavirüs dolayısıyla maskesiz ve eldivensiz asla çalışmadıklarını belirten Şişli, halkın sağlığının herşeyden daha önemli olduğunu ifade etti.

İşletmenin sürekli dezenfekte edildiğini ve müşterileri de sosyal mesafeye göre oturttuklarını dile getiren Şişli; “Pidelerimiz odun ateşinde pişmekte. İçerisine koyduğumuz kıyma olsun, kaşar olsun, sucuk olsun birinci sınıf malzemeler. Zaten lezzetimizin sırrı kalitemizden geliyor. Sağolsun halkımızda farkımızı gördüğü için bizi seçiyor. Kalitemiz ve lezzetimizin yanı sıra hijyene de çok önem veriyoruz. Malum Koronavirüs devam ediyor. Biz de ona göre önlemimizi aldık. İşletmemizi sürekli dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizi sosyal mesafeye göre oturtuyoruz.” dedi

Mert Pide olarak 10’a yakın pide çeşidi ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Şişli, pidenin yanı sıra lahmacun ve tavuk döner hizmeti de sunduklarını kaydetti.

Şişli, özel günler olan mevlit, düğün, sünnet gibi toplu organizasyonlarda da pide siparişi aldıklarını sözlerine ekledi.