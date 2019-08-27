ÖĞ-DER faaliyetlerini tanıttı

RECEP MEBET

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Şube Başkanı Ramazan Yiğitoğlu, düzenledikleri faaliyetlerle eğitim alanındaki meselelere millî ve manevi bir bakış açısı getirdiklerini söyledi.



Ramazan Yiğitoğlu, “Amacımız, bu ülkenin ve milletimizin değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak” dedi.

ÖĞ-DER tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler de veren Yiğitoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şuurlu Öğretmenler Derneğimizin süreli yayı olan Milli Şuur Dergisi, 3 ayda bir okurlarıyla buluşuyor.



‘DERS KİTAPLARINI İNCELİYORUZ’

Okullarda okutulan ders kitapları, her yıl ekim ayında illerde ve Genel Merkezimizde oluşturulan komisyonlar tarafından inceleniyor. İlmi, tarihi, milli ve ahlaki yönden hatalı ve sakıncalı yönler belirlenerek çözüm önerileriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na sunuluyor.



‘EĞİTİMLE İLGİLİ RAPORLAR HAZIRLIYORUZ’

Güncel konularla ilgili araştırma ve inceleme raporları hazırlayıp ilgili Bakanlıklar ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. ‘Yabancı Dille Eğitim’, ‘Okul Yöneticileri’ konularında hazırladığımız raporları bunlara örnek gösterebiliriz.



‘ULUSLARARASI EĞİTİM KONFERANSLARI DÜZENLİYORUZ’

Türkiye ve dünyadaki eğitime bakış temasıyla, ülkemizden ve dünyadan seçkin katılımcılarla değişik illerde şu ana kadar 11 ayrı Uluslararası Eğitim Konferansı düzenledik.



YEREL EĞİTİM ŞÛRALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Belirlenen eğitim başlığıyla illerimizde, mahalli bazda eğitime katkı sunmak amacıyla 5 yıldır Yerel Eğitim Şûraları düzenliyoruz.

Ayrıca Mevlid-i Nebi Haftası’nda çoğu ilde 'Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed' konulu konferanslar gerçekleştiriyoruz.



‘EĞİTİM KAMPLARIMIZ SÜRÜYOR’

Öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri amacıyla, her yıl ara tatilde ve yaz tatillerinde aileleriyle birlikte 2 günlük eğitim kampları düzenliyoruz.

Faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen tüm eğitimcileri, Çepni Mahallesi Dr. Pertevbey Sokak’ta (Anadolu Gençlik Derneği binası 1. katında) bulunan ofisimize bekliyoruz.”