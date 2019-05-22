ÖĞ-DER’den iftar programı

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Çorum Şubesi geleneksel iftar programı, ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Hamdi Sürücü, ahlâk ve maneviyatı önceleyen, besmele ile başlayan, istikametini tarihimize, milli ve manevi değerlerimize göre ayarlayan bir eğitim sistemi için mücadele ettiklerini söyledi.

Şube Muhasibi emektar öğretmen Mustafa Özkiremitci’ye şükran plaketi verilen iftar programı sonrasında ÖĞ-DER Çorum Şube bürosunda çay sohbeti yapıldı.

ÖĞ-DER Çorum Şube Başkanı Ramazan Yiğitoğlu, “İftarımıza katılan katılamayan bütün arkadaşlarımıza, ev sahipliği yapan AGD Yönetimine ve maddi desteğini esirgemeyen kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

(Haber Merkezi)