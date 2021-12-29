Öğrenci dostu İŞLER

İşler Kitabevleri 2022 yılına da ürünlerine zam yapmadan giriyor.

Uyguladığı fiyat politikasıyla “öğrenci dostu” olarak nitelendirilen İşler Yayın Grubu; çatısı altındaki 40’a yakın yayınevinden Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis ediyor.

Türkiye geneli 500 şubesiyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinin, başta kağıt olmak üzere bütün girdilere zam gelmesine rağmen tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması öğretmen ve öğrenci camiasında mutlulukla karşılanıyor.

Sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmak için öğrenciler yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyarken, bu kitapların ücretleri kimi aileleri maddi yönden zorlayabiliyor. Ancak İşler Kitabevlerinin; eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması ve sosyal sorumluluk gereği dar gelirli ailelere yardımcı olmak üzere kurduğu iki farklı yayınevi büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

İŞLER KİTABEVLERİ BİR NEVİ KİTAP OUTLET!

İbrahim Polat ile Hatice Yılmaz koordinatörlüğünde İşler Yayın Grubu bünyesinde kurulmuş olan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi; sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler üretiyor. Hem LGS hem de TYT ve AYT için kaynak eser üreten yayınevleri, diğer yayınevlerine göre farklı bir ücret politikası uyguluyor. İlkönce Yayınevi ve Tümler Yayınevi’nin yayın hayatına kazandırdığı onlarca konu anlatım kitapları ile soru bankalarının büyük bir çoğunluğu 9,90 TL’den satışa sunuluyor. Kitap outlet de denilen bu uygulamaya İşler Kitabevlerinin tümünden ulaşmak mümkün.

YORUM GÜCÜNÜ ARTIRMA HEDEFİ

Hazırlanan bütün içeriklerde müfredata uygunluğu dikkate alan yayınevleri, her testin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlanmasına özen gösteriyor. Ayrıca her konunun sorularının kazanımları öğrenme sırasına göre oluşturmaya ve öğrencinin olay ve durumlara bakış açısını genişletmeye, onlara problem çözme ve yorumlama gücünü artırmayı hedefliyor.

TÜM DERSLERDE VİDEO ÇÖZÜMÜ

İlk Önce Yayıncılık ile Tümler Yayınları hazırladıkları ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazesine birbirinden farklı çalışmalara yer veriyor. Ayrıca akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü tüm dersler konu anlatımı ve tüm dersler soru bankası gibi farklı yayınları da hizmete sunuyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KİTAPLARI

Lise ile birlikte ilkokula da önem veren yayınevi; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için tüm branşlarda konu anlatımı ile birlikte soru bankaları da üretiyor. Aynı şekilde ihtiyaç analizine göre AYT-TYT sınavları için de konu anlatım ve soru bankası üreten yayınevi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için içerik ve sorular hazırlıyor.

KURUMLARA ÖZEL TASARIM DA YAPILABİLİYOR

Öte yandan İlk Önce Yayınevi ile Tümler Yayınevi sosyal sorumluluk gereği kurum, kuruluş, STK ve okullara özel tasarımlarla yardımcı kaynak eserler de üretebiliyor. Kimi belediyeler ve STK’lar bu hizmetten yararlanıyor. Bazı özel kolej ve devlet okulları da söz konusu projeyi değerlendirebiliyor. (Haber Merkezi)