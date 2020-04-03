Çorum Akşemsettin Erkek Öğrenci Yurdu, Adliye çalışanlarına tahsis edildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Adalet perosneline yurt tahsisi ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısı sonrası Akşemsettin Erkek Öğrenci Yurdu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer katıldı.