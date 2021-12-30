Öğrenciler ASM’lere akın etti

EROL TAŞKAN

Aile Sağlık Merkezleri yanlış bir planlama nedeniyle zor günler yaşıyor.

Pandemi’ye damgasını vuran Omicron varyantı ile birlikte tekrar yükselişe geçmesinden korkulurken, ana sınıfları ve ilkokul öğrencileriyle başlatılan sağlık taraması uygulaması dikkat çekti.

Daha iyi bir planlama ile Aile sağlık Merkezleri’ne tabur tabur getirilen çocukları covid19 riskinden beri tutmak gerektiğine işaret eden veliler, uygulamaya tepki gösterdi.

Sadece anaokulları ve ilkokul öğrencileriyle sınırlı olmayan uygulama, ortaokul ve lise öğrencilerini de kapsıyor.

Covid öncesi yapılmakta olan, ancak salgın nedeniyle yaklaşık iki yıldır uygulanmayan Genel Sağlık Taraması’nın toptancı bir yaklaşımla yapılması yerine, zamana yayılmış bir şekilde, risk paylarının da hesaba katıldığı bir planlama yapılması gerekir.

Sağlık Merkezleri’nde oluşan aşırı yoğunluğun, bir anlamda Covid bulaşımına da davetiye çıkardığını vurgulayan veliler, daha küçük guruplara bölünerek, uygulamanın risk payını en aza indirilmiş şekliyle planlanmasını istiyor. Uygulamanın Haziran sonuna kadar yayılması talep eden bazı veliler, böylelikle çocuklarının Covid19 riski karşısında da korunmuş olacağını umuyor.