Öğrenciler şehit emanetleri ile buluştu

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi’nin ‘Gençler Şehit Emanetleri İle Buluşuyor’ projesi kapsamında program düzenlendi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Programda Sur şehidi Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, söyleşide oğlunun hayatını anlattı.

Selçuk Paker’in asker olmayı çok istediğini aktaran Sevgi Daşdemir, “Çalışkan bir öğrenciydi. Tecilini bozdurup askere gitti. Özel Kuvvetlere geçiş yaptı. Sürekli operasyonlardaydı, en son Diyarbakır'a gitti. Şehitliği çok istiyordu. Rabbim orada şehadeti nasip etti. Selçuk çok imanlı ortaokul yıllarından itibaren abdestinde namazında Allah yolunda biriydi. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Sizlere de çok büyük görev düşüyor. Umudumuz sizlersiniz” dedi.

Oğlunun şehit olduğunda 11 aylık evli olduğunu ifade eden Daşdemir, 5 yaşında hiç görmediği bir kızı olduğunu söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 No’lu Şube Başkanı gazi Alparslan Fırat da amaçlarının gazilik ve şehitlik onurunu yaşatmak olduğunu belirterek, “Yaşananları, anıları anlatarak gençlere ışık olabilmek istiyoruz. Bu coğrafyanın bir gerçeği var. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bedel ödeyerek buralara geldik. Hala ödemeye devam ediyoruz. Gaziler olarak şehit ailelerimizle birlikte vatandaşlarımızla buluşabiliyorsak sebebi şehitlerimizdir. Şehit aileleri bizim onurumuzdur. Onları yalnız bırakmayın.” diye konuştu.

Fatih Korkut da 2015 yılında Hakkari Dağlıca’da terörle mücadelede gazi olduğunu söyleyerek öğrencilere anılarını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 10:18