Öğrenciler silah fabrikasını incelediler

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi öğrencileri Çankırı'da bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankırı silah fabrikası gezdiler.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Pak Başkanlığında, Bilişim Teknolojileri Alan Şefi İsmet Tekin ve Makine Teknolojisi Dal Şefi Ergün Balal'ın sorumluluğunda Makine ve Tasarım Teknolojisi 14 öğrencinin katılımı ile düzenlenen teknik gezide öğrenciler Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı silah fabrikasında detaylı inceleme ve ilgili mühendislerden bilgi alma fırsatı buldular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepet, "İlçemize ve okulumuza bu imkanları sunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere, MKE A.Ş. Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Fatih Bulanık ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Yenal Bilim ve Üretim Mühendisi Fatih Demir’e teşekkür ederiz." dedi.

(İHA)