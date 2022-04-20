FATİH BATTAR

Çorum’da acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı program kapsamında Toprak Sanayi Ortaokulu’nda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım programı düzenlendi.

Daha önce acil yardım çağrılarının 110, 112, 155, 156, 177 gibi numaralardan yapılırken artık 112 çatısı altında toplandığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Daha önce acil durumlarda vatandaşlarımız değişik numaraları aramak zorunda kalıyorlardı. Acil durumlarda değişik numaraların olması herhangi bir acil çağrı durumunda bunların hatırlanamaması bir takım sorunları beraberinde getiriyordu. İnsanımız zor durumlarda, acil durumlarda hangi numarayı arayacağını unutuyor. Hatırlaması zor olabiliyor. Bundan dolayı bazen can ve mal kayıpları olabiliyor. Acil çağrıların 112 altında toplanması zaman ve can kayıplarının önüne geçmiş oldu” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezinde bugüne kadar 600 bin çağrı cevaplandığını açıklayan Vali Çiftçi, “Acil çağrıların tek numara altında toplanması ilgili çalışmalar 2009 yılında pilot il olarak Antalya’da başladı. Ardından kademe kademe illerimize yaygınlaştırıldı. Çorum’da da 27 Ocak 2021 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezimiz faaliyete geçti. Bu süre zarfında ilimizde toplam 600 bin çağrı cevaplandı. Acil çağrı merkezimizde Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, sağlık, itfaiye, AFAD, Orman Yangın var. Kurumlarımız entegre bir şekilde çalışıyorlar. Sistemden beklenen amaç şu, vatandaş değişik numaraları arama yerine tek bir numarayı arasın. Birlikte sevk edilmesi gereken kurumlar en kısa zamanda olay mahalline intikal etsinler. 112’nin devreye aldığı farklı hizmetlerde var. Yabancılar da zaman zaman yardım talebinde bulunabiliyor. Onlara da Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca dillerinde hizmet veriliyor. Engelli vatandaşlarımız içinde engelsiz 112 uygulaması var. SMS, E-Call hizmeti var. Bütün bunlar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için kurgulanmış sistem” ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Vali Çiftçi, “Vatandaşlarımızdan bazıları da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere kullanabiliyorlar. Gece yarısı sıkılanlar, amacı dışında arayanlar oluyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor o anda ihtiyacı olan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşamadığını, kendimizi onun yerine koyarak sevdiklerimizin başına bir şey geldiğini düşünerek lütfen açil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Görevlileri meşgul etmeyelim. Zaman zaman gereksiz yere 112’yi arayanlar oluyor. Bunlara da idari para cezası uyguluyoruz. İlkinde 562 TL uygulanıyor. Devam ederse cezalarda katlanarak devam ediyor. Tüm bunları öğrencilerimize anlatalım. Tüm ana sınıflarda, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde yaklaşık 90 bin öğrencimize eş zamanlı olarak eğitim veriliyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi nu konuda bilinçlendirelim. İnşallah maksat hasıl olur” şeklinde konuştu.