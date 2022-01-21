Öğrencilere özel karne sürprizi

MURAT ÇETİN

Fatih Sultan Mehmet Mehmet İlkokulu öğretmenlerinden Abdulbaki Altunay, 4. sınıf öğrencilerine fotoğraflı karne sürprizi yaptı.

Öğrencilerine, “Siz karnenizdeki notlardan daha değerlisiniz” mesajı veren Altunay, çocuklara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerine her yıl farklı sürprizler yapan Altunay, yarıyıl tatili öncesinde her karneye öğrencisinin fotoğraf baskısını yaptırdı.

Karşılaştıkları sürprizle karne heyecanını farklı bir mutluluğa taşıyan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek kendileri için düzenlenen karnelerinde fotoğraflarını görmenin keyfini yaşadı. Çocukların en çok etkilendiği konu ise, öğretmenlerinin “Sizin varlığınız, karnelerinizdeki notlardan daha değerli.” cümleleri oldu.