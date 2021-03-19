Öğrencilere siber güvenlik ve yazılım eğitimi verilecek

FATİH BATTAR

Çorum Mucitler Derneği “Gençlerle Kodluyoruz" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, Çorum Mucitler Derneği’nin "Gençlerle Kodluyoruz" isimli projesi hibe desteği aldı.

Projenin tanıtım toplantısı da Deneyap Atölyesi’nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonu ve Çorum Gençlik Merkezi işbirliğinde, okullarda gençlere yönelik siber güvenlik, yenilikçi fikirler ve teknolojilik yenilikler hakkında bilgilendirme semineri yapılacağını belirten Dernek Başkanı İbrahim Şahin; “Bu sayede tüm gençlerimizin bu alanda farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Ortaokul ve liseli gençlerle algoritma ve yazılım bilen nitelikli elemanların yetiştirilmesi planlanan proje kapsamında; siber güvenlik, sanal gerçeklik ile 3B modelleme, oyun ve mobil yazılım geliştirmek için yeterli düzeyde alanında uzman ve yetenekli yazılımcılar yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimler ortaokul ve lise seviyesinde 30 öğrencimize verilecek olup, eğitimler sonunda başarılı en az 10 öğrencimiz ile birlikte kodlama ve yazılım geliştirme takımı oluşturulacak yazılım geliştirme çalışmalan devam ettirilecek, ihtiyaç duyulan eğitim amaçlı oyunlar ve mobil uygulamalar geliştirilecektir. Yazılım takımında yer alan gençlerimizin akademik hayatları birebir takip edilerek desteklenecektir.” şeklinde konuştu

Proje ile öğrencilere özgün düşünme, özgün ürün tasarımı ve geliştirilmesi, milli ve yerli olma, siber güvenlik ile daima üretkenlik ve yenilik konusunda gençlere alışkanlık ve deneyimler kazandırılacağını aktaran Şahin, “Bu proje ile hükümetimizin 1 milyon yazılımcı çalışması da desteklemektedir. Koronavirus (Covid-19) pandemisi nedeniyle seminerler, kurslar ve uygulamalı derslerimiz Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, Mucitler Derneği üyeleri İsmail Karakaş ve Murat Doğan da hazır bulundu.