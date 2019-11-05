Öğrencilerin güvenli ulaşımı için denetim

RECEP MEBET

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün Bekir Aksoy İlkokulu yanında okul taşıtlarıyla ilgili denetim çalışması yaptı.

Şube Müdürü Feyzullah Dursun öncülüğündeki çalışmada görev alan polis memurları, okul taşıtlarındaki kış tedbirleri başta olmak üzere yasal yükümlülükleri kontrol ettiler.

Servis şoförlerinin belgeleri ve kurallara uygunluk kıstaslarını denetleyen ekipler, öğrencilerin güvenli ulaşımı hususunda bazı hatırlatma ve uyarılarda bulundular.

Gerçekleştirilen denetimlerde okul taşıtlarını mercek altına alan ekipler, yolcu sayısı, güzergâh, emniyet kemeri kullanımı ve diğer zorunlulukların yerine getirilip getirilmediğini incelediler.

Edinilen bilgilere göre, yapılan denetim sırasında 6 okul servisine fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulanırken 2 okul taşıtıysa trafikten men edildi.

Eğitim-öğretim yılı boyunca şok denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladılar.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 10:29