‘Öğrencilerin kendilerine güvenleri artacak’

Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Hitit Öğrenci Kongresi, çevrimiçi ortamda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Kongrenin açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nde bilimsel nitelikte öğrenci bildirilerinin sunulduğu etkinlikler bakımından ciddi birikime sahip olduğunu söyledi.

Covid-19 salgını gibi sınırlayıcı döneme rağmen, 7. Hitit Öğrenci Kongresi’ni yoğun bir katılımla gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Şöyle düşünüyoruz; genel olarak yükseköğretimin olduğu gibi üniversitemizin de bundan sonraki mottosu, öğrenci istek ve beklentilerine, onların potansiyelini nerede buluştururuz sorusuna çok paylaşımcı cevap bulmamızı gerektiriyor. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin, özellikle akademisyen adaylarının potansiyelini buluşturmak. Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını, kendi alanlarında özgün çalışma, bireysel, kurumsal, özel sektör, sivil toplum ve her türlü alanda kendilerini gösterebilecekleri potansiyellerine, bizim nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusunu, bu toplantılarla, kongrelerle daha da öteye taşıyacağımızı ümit ediyorum.”

‘129 BİLDİRİ SUNULACAK, 78’İ HİTİT ÜNİVERSİTESİ DIŞINDAN’

Prof. Dr. Öztürk, kongrede sunulmak üzere 129 adet bildirinin kabul edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kongremizde ele alınabilecek konuların olduğu bildiriler içerisinde, 78 tanesi Hitit Üniversitesi dışından, yani bizim misafirimiz olarak katılmış olacaklar. Normal şartlar altında öğrenci kongreleri, genelde üniversitelerin kendi öğrencilerinin katılımlarıyla sınırlı kalırken, bu sene diğer üniversiteleri de aramıza katıp onlarla beraber daha iyiye ulaşma konusunda, bilimin evrenselliği bağlamında bir adım atmış olmak gerçekten çok heyecan verici. Böyle bir bilimsel çalışmanın içine girmiş olmak, arkadaşlarımızın kendilerine olan güvenlerini artıracaktır. Bu bağlamda ele aldığımızda, öğrenci kongrelerini, birkaç hocanın, kulübün etkileşimiyle geçmekten öte farklı katmanlarda gerçekleştirilmesini çok büyük avantaj olarak görüyorum.”

Hitit öğrenci kongrelerinin ilkinin, 2012’de yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Öztürk, “İnşallah önümüzdeki yıl da bu kongrelerin 8’incisini düzenlerken, bu birlikteliğimizle, öğrencilerimizin geri dönütleri ve organizasyon sonunda atacağımız adımlarla çok daha interaktif, bilimsel, akademik çalışmalar anlamında da geleneksel, tek boyutlu, birkaç boyuta hapsolmuş, sahayla veya sektörle realize edilmemiş çalışmaların ötesinde, akademisyenlerimizi üretkenlik anlamında, sosyal, kültürel, etkin bireylere dönüştürecek akademik platformların oluşumu anlamında elimizden gelen katkıları sunacağız” ifadesini kullandı.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, katılımcılara sunacakları katkılarından dolayı da teşekkür etti.

‘HİTİT ÖĞRENCİ KONGRESİ’Nİ BU SENE ULUSAL BOYUTA TAŞIDIK’

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili ve 7. Hitit Öğrenci Kongresi Başkanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da önceki yıllarda düzenlenen öğrenci kongrelerinin daha çok üniversite içi bir etkinlik düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, “Hitit Öğrenci Kongresi’ni bu sene ise ulusal boyuta taşıdık ve beklenen ilgiyi gördük” dedi.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden kongreye katılım gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, “Çok farklı görüşlerin ve konuların ele alındığı son derece verimli bir 4 gün geçireceğimizi düşünüyorum. Kongremize gelen davetli konuşmacılarımıza, sevgili öğrencilerimize şimdiden güzel, başarılı bir kongre olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Kongrenin açılış programına, İşletmeci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Zeynep Çenesiz Yarımca, Okul Öncesi Öğretmeni-Yazar Hande Çenesiz Er, fotoğrafçı ve grafik sanatçısı Aylin Çiftçi, Hitit Üniversitesi doktora öğrencisi Gürkan Ulusoy ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunlarından Nurbanu Çağatay da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021, 20:15