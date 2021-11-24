Öğretmenler Günü kutlandı

FATİH BATTAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İnönü Anadolu Lisesi tarafından bir kutlama programı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek; “Ülkemizin milli ve manevi hedeflerine ulaşmasında kendilerine büyük görevler düşen öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin bağımsızlığını sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için, her türlü fedakârlıkta bulunmaya devam edeceklerdir. Dünyada hiçbir meslek öğretmenlik kadar manevi bir güce sahip değildir. Mühendis bina yapar, ressam resim çizer, çiftçi ekin yetiştirir. Ama öğretmen insan ruhunu şekillendirir. İnsan yetiştirme sanatının en mahir ustaları olan öğretmenlerimiz, eserinin altında imzası olmayan yegâne sanatçılardır. Milli ve manevi değerlerimiz ile harmanlanmış, akla, bilime dayalı, eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu uğurda çalışmak en büyük temel unsurumuzdur. Hz. Ali efendimiz " Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum " sözüyle, insanlığın kurtuluş reçetesinin ilimle, okumakla, eğitimle olacağı mesajını vermiştir. Ne mutlu ki bu kutlu görevde emek harcayan, alın teri ile çalışan, topluma yön veren, tüm öğretmenlerimize. İyi ki varsınız. Fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyerek çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum.” dedi

Programın devamında yeni göreve başlayan engelli öğretmen Çağlayan Nur Erkoç ve emekli öğretmenler adına Saniye İşçi günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Program kapsamında emekliye ayrılan öğretmenleri temsilen Saniye İşçi ve Musa Arslan’a ‘Hizmet Şeref Belgesi’ni Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere çeşitli ödüller verilirken, tören mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 18:27