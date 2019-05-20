Oğuz Adası Projesi’nde yer teslimi yapıldı

Çorum’a ve bölgeye çok büyük katkı sağlayacak, yeni imkanlara zemin hazırlayacak nitelikte bir çalışma olan ve toplam 36.471,43 m2 alan içerisinde kuş gözlem terasları, bungalov evler, otel, idari bina, kantin/kafeterya, yüzer iskeleler ve yüzer havuzun yer alacağı Oğuz Adası Projesi için yer teslimi yapıldı.

Obruk Barajında yapılan yer tesliminde Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Genel Sekreter Erdal Kanık, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı personeli ile firma yetkilileri katıldı.

Yapılacak olan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’un her türlü potansiyelini üniversitenin sahip olduğu eğitim ve araştırma birimleriyle beraber bünyesinde bulunan 800’ün üzerindeki akademisyen ile değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek bunların en tipik örneklerinden bir tanesinin Obruk Barajı'nda gerçekleştirilen bu çalışma olduğunu belirtti.

Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında araştırma, geliştirme ve topluma hizmet noktasında yaptığı çalışmalarla bulunduğu şehrin, hatta bölgenin her anlamda gelişmesine katkı sağlaması gerektiğine yürekten inandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, “Tüm birimlerimizdeki beyin gücümüz ve altyapımız ile şehrimize farklı bakış açısıyla farklı projeler kazandırmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere üniversitemiz, geçtiğimiz dönemlerde Obruk Barajının ve bölgenin sahip olduğu doğal zenginliklerin tespit edilerek tanıtılması için bir çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin önemli kışlama alanlarından birisi olarak nitelendirilen Obruk Baraj Gölü’nde 27 bin birey kuş sayılırken bölgenin Türkiye’de sayım yapılan 160 önemli sulak alan içerisinde en fazla kışlayan su kuşu gözlenen 17. alan olduğu belirlendi” şeklinde belirtti.

Rektör Alkan, Oğuz Adası Projesi’nin Çorum’un zengin biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkartılması, Obruk Barajının su ürünleri açısından değerlendirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, bölgenin gizli kalmış doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bölgenin su sporları açısından da ayrı bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Alkan, su sporları ile Çorum’da yapılmayan uygulamaları hayata geçirerek farklı alanların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtip “Amacımız eğitsel faaliyetlerimizi ilgili alanlarda uygulamalı eğitimler yaparak sürdürmek, bölgeyi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını yapılır hale getirmek, mevcut turizm potansiyelini ve bölgenin tanınırlığını arttırmak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yer teslimi öncesinde Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a ziyarette bulundu.