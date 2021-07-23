Oğuz Leblebicioğlu vefat etti

EROL TAŞKAN
Eczacı Enver Leblebicioğlu’nun ağabeyi emekli coğrafya öğretmeni Oğuz Leblebicioğlu (85) vefat etti.
Enver Leblebicioğlu, Sevgi Talu, merhum Nevzat Leblebicioğlu, merhum Nejat Leblebicioğlu’nun ağabeyleri, Oktay Leblebicioğlu ve Olcay Velidedeoğlu’nun babaları emekli öğretmen Oğuz Leblebicioğlu, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (cumartesi) saat 16.00’da Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak, Ulu Camii’ne getirilecek. Ulu Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 23:20