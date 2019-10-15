Oğuzhan Kaya PAB Genel Kurulu’na katıldı

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’na katıldı.

Sırbistan’da düzenlenen PAB Genel Kurulu’nda gerçekleşen oylama ve görüşmelerle ilgili paylaşımda bulunan Oğuzhan Kaya, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın Türkiye’yi kınama talebinin genel kurul tarafından reddedildiğini bildirdi.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yaptığı konuşmanın etkili olduğunu belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, paylaşımında şunları ifade etti; “Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141 toplantısı genel kurulunda Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Türkiye’nin Suriye’de tek başına yaptığı askeri müdahalenin yanlış olduğunu ve acilen kınanması yönünde genel kuruldan karar alınmasını istedi, ancak TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Fransa’nın sömürgeciliği Türkiye’nin güvenliği üzerine yaptığı konuşmadan sonra genel kurul bu talebi reddetti.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 14:49