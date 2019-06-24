Oğuzlar'da Su Sorunu Sona Eriyor

Oğuzlar Belediyesi tarafından baraj suyu arazi sulama ve içme suyu yapım ve onarım çalışmaları, baraj suyu sulama su pompalarında ve depolarında yedekleme çalışmaları ile içme suyu ve tarımda sulama sorununun önüne geçiliyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Belediye Başkanı seçilmeden önce İlçem adına hep dile getirdiğim konu 'Su cenneti memleketimde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız' şeklindeydi. Çok şükür 31 Mart seçimlerinde İlçe halkımızın teveccühü ile seçilmemizle birlikte su sorunu yaşanmaması için çalışma yapmak nasip oldu. Tarımsal kalkınmayı sağlamak için öncelikli sorunlarımızdan biri olan sulama sorununun önüne geçerek tarımda marka haline gelen Oğuzlar cevizimizin üretim alanlarını arttırmayı ve farklı tarım ürünleri ile tarımsal potansiyelimizi arttırmak için çabalıyoruz" dedi.