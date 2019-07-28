‘Oğuzlar, doğa turizminin cazibe merkezi olacak’

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Obruk Barajı çevresinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, bölgenin doğa turizminin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyesi basın mensupları ve ailelerini Altın Koz Tesisleri’nde ağırlayan Muzaffer Yıldırım, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

‘SAHİL YOLU, BÖLGENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK’

Oğuzlar Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü projelerden bahseden Başkan Yıldırım, “En büyük arzumuz, Oğuzlar ile İskilip arasında uzanacak Sahil Yolu Projesi’nin bir an evvel hayata geçmesi” dedi.

Laçin, Dodurga, Uğurludağ, İskilip ve Bayat gibi ilçeleri de kapsayacak yol projesinin Merzifon’dan Ankara’ya uzanan yeni bir ulaşım hattı oluşturacağına işaret eden Yıldırım, “Sahil Yolu, bölgenin çehresini değiştirecek” diye konuştu.

Bölgenin turizm potansiyelinin ön plana taşınması açısından ulaşımın büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, “Doğa harikası manzarasıyla bölgenin incisi olan Oğuzlar’ı, turizmde cazibe merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM’DAN TURİZME İVME KAZANDIRACAK PROJE

“Ne söz verdiysek yapıyoruz” diyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, turizme ivme kazandıracak yeni bir proje daha hazırladıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, 35 yataklı butik otel, bungalov evler, suni plaj, yürüyüş yolları ve su sporlarını içine alan projeyi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yıldırım, “Altın Koz Tesisleri’ne misafir olan konuklarımızın konaklama sorununu ortadan kaldıracak bu projeyle kamp merkezleri arasında da yerimizi alacağız. Böylece cevizi ile ünlü olan şirin ilçemiz Oğuzlar, bölgenin turizm merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.