Oğuzlar doğalgazına kavuşuyor

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Oğuzlar'da yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyip Çorum Gaz ekiplerinden bilgi aldı.



Yıldırım; "İlçemizin doğalgaz konforuna ulaşmasına az kaldı. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan' a, Oğuzlar'ımızın doğalgaza kavuşmasına büyük katkısı olan, doğalgaz çalışmalarının biran önce başlaması için girişimlerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı 'ya Oğuzlarlı hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim. Gönül Belediyeciliği ile memleketimin her alanda hak ettiği yerde olması için durmaksızın çalışıyoruz, çalışacağız. Bu çalışmalarımızda bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Oğuzlarımız için vaktiyle hayal olan hizmetler artık gerçeğe dönüşüyor. "dedi.