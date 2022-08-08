Oğuzlar ve İskilip’i tanıtacaklar

Oğuzlar ilçesinin tanıtımına yönelik yaptıkları çalışmalarla öne çıkan Yılmaz Eren, Ömer Faruk ve İsmail Can İskilip’e geldi.
İskilip’e gelişlerinde İskilip’in Sesi Televizyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen misafirlerle görüş alışverişinde bulunulduktan sonra İskilip turu gerçekleştirildi.
Yöresel ürünler Pazarı, İskilipli Alimler Müzesi, Tarihi Arastalar, kral mezarları gezilerek buralar hakkında misafirlere yerel Tarihçi Nurettin Tanay tarafından bilgi verildi. Yöresel İskilip yemekleri ikram edildi.
‘İki Yaka, Bir Kader’ projesi kapsamında yapılacak organizasyonlar konusunda görüş birliğine varıldı. Genç ve çalışkan konuklar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek akşam saatlerinde İskilip’ten ayrıldılar.
Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 18:32