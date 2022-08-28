Oğuzlar’da prefabrik yapı muamması

CHP il Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar ilçe spor sahasında yer alan iki adet prefabrik yapının kaybolduğunu, bir tanesinin Belediye Meclis üyesinin arazisinde tespit edildiğini iddia etti.

Söz konusu iki adet prefabrik yapının bir tanesinin belediye deposunda, diğerinin ise AK Partili bir meclis üyesinin bahçesinde bulunduğunu iddia eden Tahtasız, konunun takipçisi olarak yetkililerle görüştüklerini, yapılacak araştırma sonunda iddiaların doğru olması halinde kanuni işlemlerin yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Tahtasız yaptığı açıklamada, konunun peşine düşüldüğünün anlaşılması üzerine, söz konusu arazide yer alan prefabrik yapının yerinden sökülerek, araziden taşındığını söyledi.

Tahtasız, “Buradan halkımız adına soruyoruz: Bu iddialar doğru mu? Doğru ise gerekli adli işlemin başlatılmasını talep ediyoruz.” dedi.





Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 17:31