“Oh olsun” demediğimiz kaldı!..

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Cumartesi günü başlayan aşırı yağmurun ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oğlunun trafik kazası yaptığı haberleri geldi. Sebebi her ne olursa olsun her trafik kazası korkunçtur, her trafik kazası üzüntü vericidir. Herkesin evladı kıymetlidir, hakeza her can değerlidir.

Kaza haberlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlara bakınca, hem vallahi hem de billahi insanlığımdan utandım. Biz ne ara bu kadar vahşi olduk da, geçmiş olsun demek yerine oh olsun demeyi tercih edecek kadar insanlıktan uzaklaştık?

Siyaseti kinimize katık ettik, çevremizde olup biten her ne varsa, at gözlüğünden bakar gibi siyasetin, kan çanağına bürüdüğü gözlerle konulara bakar olduk.

Adam yazmış: “Bu yaşta bu arabayı nasıl almış?”, “Başkanın oğlu olarak şımarırsan böyle olur” ve daha neler neler. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.

Ruhu kararmışların tümünü kınıyorum, lanetliyorum.

Meselenin insani erdemler olduğunu unutup, ölümü, hastalığı, acıyı dahi siyasetine alet etmek için sırada bekleyen, vahşi hayvanlar gibi saldıran insanlarla aynı toplumda yaşıyor olmanın utancıyla mücadele ediyorum.

Dünyanın neresinde olursak olalım, yaşanmış bir kazaya üzülmek insanın doğasındandır. Fakat bizim memlekette, buna sevinircesine oh olsun der gibi kulp takıp hayatı ve memleketi çirkinleştirenler yok mu, işte onlar kurtulmamız gereken kanser tümörü gibiler.

Hülasa diyeceğim o ki, memleket olarak, toplum olarak el birliği edip, bu tür hastalıklı beyinlerin memleketi ifsat etmesinin önüne geçmeliyiz. Yüzüne karşı ayıp diyebilmeli ve kınamalıyız. Bu tür mahlukların kınama ve ayıplamadan anlayıp anlamayacağını bilmiyorum ama bunu yapabilmeliyiz.

Belediye başkanını ya da mensubu olduğu partiyi sevmiyor olmanız size, pervasızca ve acımasızca ailesine saldırma hakkı vermez. İnsanların ailelerine sataşmayın, hele ki herkesin başına gelebilecek bir kazayı yaşamış bir delikanlıyı ahlaksızca yargılamayın.

Ahlakımızı ve erdemimizi rehin alıp her geçen gün zehirleyen bu sosyal medyanın içine gizlenmiş yamyamlara teslim olmamak için sesimizi yükseltmeliyiz.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 15:31