“Oh olsun” demediğimiz kaldı!..

Cumartesi günü başlayan aşırı yağmurun ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oğlunun trafik kazası yaptığı haberleri geldi. Sebebi her ne olursa olsun her trafik kazası korkunçtur, her trafik kazası üzüntü vericidir. Herkesin evladı kıymetlidir, hakeza her can değerlidir.