FATİH AKBAŞ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Rize’ye giderken Çorum’a uğradı.

BBP İl Teşkilatını ziyaret eden Mustafa Destici, burada açıklamalarda bulundu.

Rize’de yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Destici, hem selden etkilenenlere geçmiş olsun hem de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemek amacıyla afet bölgesine gittiklerini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.yıldönümünde tüm darbelere ve muhtıralara karşı olduklarını bir kez daha dile getiren Destici, “1960’tan 15 Temmuz’a kadar olmuş tüm darbeleri, muhtıraları lanetliyoruz. Seçimle gelen iktidarların yine seçimle gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu darbeciler silah zoruyla oluşturdukları etkiyi birkaç yıl sonra kaybedince halkın içine çıkamaz hale geldiler. Ülkemizde bir daha darbeler ve 15 Temmuzlar yaşanmasın” dedi.

1980 darbe Anayasası’nın mutlaka değişmesi gerektiğini kaydeden Destici, “Türkiye bu darbe Anayasası’ndan kurtulmalıdır. Seçim kanunu da bir an önce değişmelidir. Seçmen iradesini sandığa en iyi yansıtacak şekilde en doğru düzenleme yapılmalıdır. Seçim barajı kalkmalıdır. Milletvekillerinin yüzde 80’i ön seçimle belirlenmelidir. Partilere Hazine yardımı kaldırılmalıdır. Ayrıca her ilin bir seçim çevresi olmasını istiyoruz” şeklinde kaydetti.

Basın mensuplarının OHAL yetkisinin uzatılması ile ilgili sorusunu cevaplayan Destici, “Son iki seçimde OHAL döneminde yapıldı ve hiçbir sorun yaşanmadı. Yüksek Seçim Kurulu gerekli önlemleri aldı. OHAL süresinin uzatılmasını destekliyoruz. Ancak süresi seçime kadar olmalı ve ondan sonra ki kararı yeni oluşacak Meclis vermelidir. Biz seçimlerin 2023 yılı Haziran ayında yani zamanında yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yargı kararıyla yeniden milletvekili olarak TBMM’ye dönmesi ile ilgili sorularını cevaplayan Destici, “HDP normal bir siyasi parti değildir. PKK’ın siyasi uzantısıdır. Biz HDP’nin mecliste olmasını istemiyoruz. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde böyle bir partiye izin vermezler. HDP’li Başkan Vekili TBMM’de genel kurul yönettiği zaman ben toplantıya katılmıyorum. Ülkemizin ne kadar düşmanı varsa onlarla birlikte hareket ediyorlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili kararı doğru bulmasak da yargı kararına saygılıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı ve Rize’ye gitmek üzere hareket etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 20:50