OKA Çorum’da 11 projeye destek verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde ilan edilen “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” ile “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm” mali destek programlarının idari, teknik ve mali değerlendirilmesi kapsamında OKA Çorum’da 6 turizm projesine, 2 Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi projesine ve 3 Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm projesi olmak üzere toplam 11 projeye destek verecek.

YEŞİL GÖL VE MİNİA PROJESİ’NE 1 MİLYON TL’LİK DESTEK

OKA Çorum’un Laçin ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait Yeşil Göl Projesi’ne ve Çorum Belediyesi’nin Çorum MİNİA Projesi’ne 1 milyon TL’lik destek verecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2019 Ekim Ayı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen OKA tarafından desteklenecek olan projelerden Çorum’a ait projeler şu şekilde açıklandı;

TURİZM ALT YAPI PROJELERİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Kongre Turizmini Geliştirme ve Sanayi Sergi Salonu Projesi. Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait Yeşil Göl Projesi. Çorum İl Özel İdaresi’ne ait Elvançelebi’de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi. Çorum Belediyesi’ne ait Çoruminia Projesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü’ne ait Çatak Tabiat Parkının Turizme Kazandırılması Projesi. Ortaköy Belediye Başkanlığı’na ait Bir Hitit Başkenti 'ŞAPİNUVA' Projesi

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait Uygulayarak CNC öğreniyorum Projesi. Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir Projesi

KIRSAL KALKINMA VE TARIMDA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI

İskilip Ziraat Odası Başkanlığı’na ait Tohumluk Buğday, Arpa ve Nohut Eleme, ilaçlama ve Paketleme Tesisi Kurulması Projesi. Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ait Mobil Süt Toplama Ve Depolama Ünitesi Projesi. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’ne ait Kalkınmanın anahtarı olan Cevizin Yaygınlaştırma Projesi

OKA TOKAT’TA TOPLANDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Dr. Ozan Balcı ev sahipliğinde gerçekleşti.

OKA Tokat Yatırım ve Destek Ofisinde düzenlenen toplantı, OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ev sahipliğinde, Samsun Valisi Osman Kaymak, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti

OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol toplantıda yaptığı konuşmasında, “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın 2019 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrıları kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam hibe kaynak tutarı 34.000.000 ₺ olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 ₺; Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 ₺ Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 ₺ hibe kaynak sağlanması öngörülmüştür. Proje başvuruları 9 Eylül 2019 tarihinde sona ermiş ve sonrasındaki yaklaşık altı haftalık süre zarfında değerlendirme süreci ilgili mevzuata uygun şekilde tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bugün burada bu süreci gözden geçirdikten sonra desteklere ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun nihai kararının en kısa sürede Ajansın web sitesinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Sonuçların tüm kurum ve kuruşlarımızla beraber bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu süreçte Ajansın çağrılarına ilgi göstererek proje hazırlayan tüm kurum ve kuruluşlar ile onların değerli personeline bir kez daha teşekkür ediyoruz ve hepsine üstün başarılarının devamını diliyoruz.” dedi

OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Sayın Dr. Osman Varol'un konuşmasının ardından toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.