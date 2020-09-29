OKA OSB’deki işletmelere 23 milyon TL destek sağlayacak

FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Çorum, Samsun, Amasya, Tokat ve Amasya’da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere 23 milyon TL mali destek sağlanacağı açıklandı.

OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelere verimli hizmet sunumu ve OSB’lerin istihdam, ihracat ve üretim açısından katma değeri yüksek yatırımlar için cazibesinin artırılması amacı ile hazırlanmış olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na başvurular bugün başladı. Programa işletmeler 28 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek ve işletmelere 23 milyon TL mali destek sağlanacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, OKA’nın kurulduğu günden bu yana 1000’e yakın projeye destek verdiğini belirterek; “Bu yıl ajansımız açısından bilhassa fizibilite desteği açısından verimli bir yıl olmuştur. İllerimizdeki potansiyel yatırım konularında uygulama projelerinin hazırlanması, yatırımların mali ve fiziki etütlerinin yapılması için etkili bir destek mekanizması olan fizibilite desteği kapsamında 2020 yılında 18 adet proje ile toplam 2,6 milyon TL tutarında destek sözleşmesi imzalanmıştır.” dedi

OKA’nın 5 ilde yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi yatırımlarının teşviki konularında da destekler verdiğini ifade eden Çiftçi; “Bu minvalde, OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelere verimli hizmet sunumu ve OSB’lerin istihdam, ihracat ve üretim açısından katma değeri yüksek yatırımlar için cazibesinin artırılması amacı ile hazırlanmış olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na başvurular da yarın, 30 Eylül 2020 itibarıyla başlayacaktır. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2020 Pazartesi günü olarak belirlenen program ile 23 milyon TL mali destek sağlanacaktır. Detaylarını Ajansımızın internet sitesinden bulabileceğiniz bu mali destek programının illerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmasının ardından toplantı, gündem maddeleriyle ilgili sunumların yapılmasıyla devam etti. Yapılan değerlendirmeler ve görüş alışverişiyle toplantı sona erdi.