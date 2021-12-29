Okul bahçesinde sokak köpeği tedirginliği

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi’nde aynı binada eğitim öğretim faaliyetini sürdüren TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu-Ortaokulu ile Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sokak köpekleri nedeniyle tedirginler.

Okulun bahçe girişlerinde kapı olmaması ve duvarlarda ise demir korkuluk bulunmaması aileleri endişelendiriyor.

Okul Aile Birliği yönetimi, okul giriş çıkış saatleri ile tenefüslerde öğrencilerin köpekler nedeniyle rahat hareket edemediklerini dile getirerek, “Okul bahçemizin girişlerinde kapılarımız yok. Gerçi kapı olsa da duvarlarda demir korkuluklar olmadığı için köpekler rahatlıkla bahçeye girebiliyorlar. Çocuklarımızın bundan dolayı tenefüse dahi çıkmadıkları zamanlar oluyor. Belediye ekipleri belirli aralıklarla köpekleri barınağa götürse de birkaç gün sonra yenileri geliyor. Yetkililerin okul bahçesi ile ilgili gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Gerek bahçe kapıları gerekse duvarların demir korkuluklarının yapılması öğrencilerin güvenliği için çok önemli.”diyerek yardım taleplerini ifade ettiler.