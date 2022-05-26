Okul bahçesine ‘Survivor’ parkuru

M.BURAK YALÇIN

Yumurta İlkokulu’nda ‘Okul Bahçesi Açılışı ve Çocuk Şenliği’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte hayırseverlerin yardımıyla kurulan ‘Survivor’ parkurununda açılışı yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatci, çok sayıda veli ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan programda konuşma yapan Okul Müdürü Sümeyya Kurt, eğitimin gelecek olduğunu, geleceği şekillendirecek olan çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla ‘Survivor’ alanı oluşturduklarını belirterek, “Okulumuzun bahçesinde kendi sebze ve bitkilerini yetiştirip doğa sevgisini kazanacakları bir dikim alanı yaptık. Çorum’da bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu mutlu günümüzde bizi hiç yalnız bırakmayan Çorum Yumurtacılar Birliği’ne, Belediyemize ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kuralar çekilerek çocuklara bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Çocuk oyunları ile temsili bocce oyunu gösterisininde yapıldığı etkinlikte yiyeceklerin de yer aldığı kermes açıldı.