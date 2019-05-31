Okul taşıtı devrildi: 1 yaralı

RECEP MEBET

Hz. İbrahim Camii civarında meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan okul taşıtının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 20. Sokak’ta yaşanan kazada öğrenci servisinden dönen okul taşıtı, farklı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatarak devrilen minibüste bulunan hostesin yaralandığı bildirildi. Yaralı bayan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maddi hasara uğrayan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken trafik polisleri kaza raporu hazırladı.

Söz konusu noktada sık sık trafik kazası yaşandığını anlatan mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek bölgeye hız kesici buton yerleştirilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 09:56