Okul taşıtlarına şok denetim

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalarla okul servislerini denetlemeye devam ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatı üzerine çalışmalarına hız veren ekipler dün Fatih Sultan Mehmet İlkokulu civarında okul taşıtlarını denetledi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Dursun öncülüğündeki çalışmada görev alan polis memurları, okul taşıtlarındaki güvenlik tedbirleri başta olmak üzere yasal yükümlülükleri kontrol ettiler.

Servis şoförlerinin belgeleri ve kurallara uygunluk kıstaslarını denetleyen ekipler, öğrencilerin güvenli ulaşımı hususunda bazı hatırlatma ve uyarılarda bulundular.

Denetimler sırasında öğrencilere ve görevlilere yönelik bazı hatırlatmalar yapan Feyzullah Dursun, servis içerisinde yabancı şahıs bulunması durumunda, araçların kış lastiği olmaması veya fazla öğrenci taşınması halinde cezai müeyyide uygulanacağını ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilerek söz konusu servisçilerin şoförlükten men edilebileceğini kaydetti.

Gerçekleştirilen denetimlerde okul taşıtlarını mercek altına alan ekipler, hostes bulundurulması, yolcu sayısı, güzergâh, emniyet kemeri kullanımı ve diğer zorunlulukların yerine getirilip getirilmediğini incelediler.

Edinilen bilgilere göre, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 1.932 öğrenci servisinin denetlendiği, 99 servis şoförüne cezai işlem uygulandığı, eksiklikleri tespit edilen 32 okul taşıtının trafikten men edildiği öğrenildi.

Eğitim-öğretim yılı boyunca şok denetimlerin devam edeceğinin altını çizen yetkililer, “Çocuklarımızın güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri için yaptığımız çalışmalar ve trafik denetimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürecek” ifadelerini kullandılar.