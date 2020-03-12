Okullar dezenfekte ediliyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları okullarda devam ediyor.

Bugün Albayrak İlkokulunda yapılan dezenfekte çalışmalarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak eğitim kurumlarında da çalışmaların başladığını ifade eden Lemzi Çöplü, “Dezenfekte noktasında ekiplerimizle ilk önce ilkokullarda devamında ortaokullarda olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Okullar kapandıktan sonraki süreçte bu dezenfeksiyonu yapacağız. İnşallah Çorum’daki bütün okullara bu uygulama yapılacak. Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerinin devam etmesi noktasında da çalışmalarımız her zaman devam edecek” dedi.

Albayrak İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Yıldırım da yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’ye ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi ekipleri sınıfları ve lavaboları dezenfekte ettiler.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 18:56